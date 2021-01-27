В туркластеере «Горная Белокуриха» построят новую дорогу за 340 млн рублей

На строительство новой трассы в туркластере «Горная Белокуриха» в 2021 году намерены построить дорогу, которая обойдется федеральному бюджету более чем в 340 млн рублей. Новостью об этом поделились на официальном сайте Алтайского края.

Как отмечает управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, на площадке уже проведены подготовительные работы и частичная укладка дорожного полотна, сообщает. Завершить строительство дороги планируют в 2021 году.

Экскурсия в горнолыжный гластер «Белокуриха-2 Горная». Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»