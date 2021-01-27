В туркластеере «Горная Белокуриха» построят новую дорогу за 340 млн рублей

Как отмечает управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, на площадке уже проведены подготовительные работы и частичная укладка дорожного полотна, сообщает. Завершить строительство дороги планируют в 2021 году.
«Она будет оснащена велодорожками и пешеходными тротуарами. В 2022 году запланировано строительство автомобильной дороги до горы Глухариной. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 465,7 миллиона рублей. Общий объем субсидий из федерального бюджета на строительство автомобильных дорог в туркластере „Белокуриха горная“ в период 2020—2022 годов составит 806,5 миллиона рублей», — поясняется на сайте правительства.