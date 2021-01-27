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27 января
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Автоновости

В туркластеере «Горная Белокуриха» построят новую дорогу за 340 млн рублей

На строительство новой трассы в туркластере «Горная Белокуриха» в 2021 году намерены построить дорогу, которая обойдется федеральному бюджету более чем в 340 млн рублей. Новостью об этом поделились на официальном сайте Алтайского края.

«Белокуриха горная» готовятся к новому горнолыжному сезону.
«Белокуриха горная» готовятся к новому горнолыжному сезону.
Источник: АО "Курорт Белокуриха".

Как отмечает управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, на площадке уже проведены подготовительные работы и частичная укладка дорожного полотна, сообщает. Завершить строительство дороги планируют в 2021 году.

Экскурсия в горнолыжный гластер &quot;Белокуриха-2 Горная&quot;.
Экскурсия в горнолыжный гластер «Белокуриха-2 Горная».
Дарья Зыкова, ИД «Алтапресс»

«Она будет оснащена велодорожками и пешеходными тротуарами. В 2022 году запланировано строительство автомобильной дороги до горы Глухариной. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 465,7 миллиона рублей. Общий объем субсидий из федерального бюджета на строительство автомобильных дорог в туркластере „Белокуриха горная“ в период 2020—2022 годов составит 806,5 миллиона рублей», — поясняется на сайте правительства.

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