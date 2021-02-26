В Госдуме хотят провести эксперимент над автомобилистами

«Я многократно призывал правительство отложить, а еще лучше отменить так называемую реформу ТО. Сам по себе техосмотр — обираловка водителей, которая не решает задачи повышения безопасности на дорогах», — цитирует пресс-служба Миронова своего лидера.
По его мнению, обязательное прохождение ТО должно быть только у такси и служебного транспорта, пишет ura.ru.
Ранее премьер-министр РФ Михаила Мишустин заявил о переносе даты введения нового порядка технического осмотра автомобилей — с 1 марта на 1 октября.