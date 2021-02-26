Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

В Госдуме хотят провести эксперимент над автомобилистами

Пока в стране не введен новый порядок прохождения технического осмотра (ТО), процедуру для легковых машин предложено вообще отменить до 1 октября, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

«Я многократно призывал правительство отложить, а еще лучше отменить так называемую реформу ТО. Сам по себе техосмотр — обираловка водителей, которая не решает задачи повышения безопасности на дорогах», — цитирует пресс-служба Миронова своего лидера.

По его мнению, обязательное прохождение ТО должно быть только у такси и служебного транспорта, пишет ura.ru.

Ранее премьер-министр РФ Михаила Мишустин заявил о переносе даты введения нового порядка технического осмотра автомобилей — с 1 марта на 1 октября.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость