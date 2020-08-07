В Госдуме предложили частично отменить налоги

Льготы могут коснуться автомобилей российского производства.

Свое предложение Власов уже направил министру финансов Антону Силуанову.

Наибольшей популярностью в стране пользуются недорогие машины отечественного производства с небольшим объемом двигателя, говорится в документе. Их владельцы, как правило, — люди с невысоким доходом.

Именно этот фактор депутат считает весомым поводом для отмены транспортного налога на российские автомобили.

Это уже не первое предложение о послаблении транспортного налога за последние месяцы, пишет Lenta.ru. Ранее депутат от «Единой России» Евгений Федоров выступал с инициативой об отмене налога для машин, не используемых более полугода. Их владельцам предлагалось предоставить право временно приостанавливать регистрацию транспортного средства.