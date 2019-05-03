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Автоновости

В Госдуме предложили не ремонтировать дороги в праздники

Депутат Госдумы Василий Власов предложил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники. По его мнению, это поможет сократить количество пробок, пишет РИА Новости.

Ремонт дороги.
Ремонт дороги.
Анна Зайкова

Политик пояснил, что существуют определенные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно выше средних значений.

«Одним из таких периодов является начало майских праздников, когда большое количество людей выезжают из города. Наиболее парадоксальным является тот факт, что дорожные работы никак не прекращаются в этот период и огромному количеству людей приходится стоять в пробках в силу ремонта одной или даже нескольких полос движения», — сказал Власов.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить проводить ремонтные работы днем на дорогах федерального значения с двухполосным движением. Соответствующий запрос депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил министру транспорта Евгению Дитриху. Депутат считает, то такой запрет позволил бы сократить пробки, которые чаще всего образуются летом, когда люди едут отдыхать.

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