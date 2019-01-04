В Госдуме решили провести ревизию автомобилей со спецсигналами

Депутат сказал, что ему часто приходят обращения, что в последнее время гражданских машин, оснащенных спецсигналами, стало больше. Из-за этого люди опасаются, что ситуация с чрезмерным количеством «мигалок» на дорогах может повториться.

Милонов напомнил, что для крупных российских городов в начале «нулевых» была проблема огромного количества машин с проблесковыми маячками. Автомобили с «мигалками» создавали пробки, нарушали правила дорожного движения и раздражали автолюбителей.

«Благодаря Вашему вниманию к данной проблеме удалось существенно сократить парк автомобилей, оснащенных „мигалками“ — чрезмерное количество спецсигналов на дорогах негативно влияет как на дорожную обстановку, так и на отношение других участников движения к машинам специальных служб», — написал депутат в письме Медведеву.