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Автоновости
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В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра

Депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об отмене технического осмотра для личных автомобилей, пишет РИА Новости. Они отметили, что за первые девять месяцев 2018 года из-за технической неисправности машины произошло только 3,8% ДТП, в то время как более трети аварий связаны с состоянием дорог.

Автомобиль. Водитель. Руль.
Автомобиль. Водитель. Руль.
СС0

Эти данные они взяли из статистики Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

Депутаты считают, что действующая система не предупреждает аварии, а только увеличивает траты водителей. Поэтому предлагают отменить обязательный техосмотр для личных автомобилей.

Сейчас от прохождения техосмотра освобождены владельцы маломощных транспортных средств или не способных набрать скорость движения более 50 км/ч.

В интервью РИА Новости автоюрист Андрей Вехрин сказал, если законопроект об отмене технического техосмотра пройдет, то на российские дороги будут выезжать машины в настолько плохом состоянии, что количество аварий возрастет многократно.

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