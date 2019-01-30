В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра

Депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об отмене технического осмотра для личных автомобилей, пишет РИА Новости. Они отметили, что за первые девять месяцев 2018 года из-за технической неисправности машины произошло только 3,8% ДТП, в то время как более трети аварий связаны с состоянием дорог.