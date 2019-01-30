В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра

Эти данные они взяли из статистики Научного центра безопасности дорожного движения МВД.
Депутаты считают, что действующая система не предупреждает аварии, а только увеличивает траты водителей. Поэтому предлагают отменить обязательный техосмотр для личных автомобилей.
Сейчас от прохождения техосмотра освобождены владельцы маломощных транспортных средств или не способных набрать скорость движения более 50 км/ч.
В интервью РИА Новости автоюрист Андрей Вехрин сказал, если законопроект об отмене технического техосмотра пройдет, то на российские дороги будут выезжать машины в настолько плохом состоянии, что количество аварий возрастет многократно.