В госномера для автомобилей предложили встраивать чипы

Госавтоинспекция прорабатывает вариант встраивания электронных чипов — радиометок — в автомобильные государственные регистрационные знаки. Это позволит улучшить работу систем фотовидеофиксации, уверен глава ГИБДД Михаил Чернов, пишет "Коммерсант".
"Также в рамках проекта закона "О регистрации транспортных средств" планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут: владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится", — рассказал глава ГИБДД.
Он объяснил, что желаемые номера будут разыгрываться на аукционе. По его мнению, это позволит исключить "коррупционные моменты".
Также ГИБДД хочет решить проблему автомобилей, находящихся в залоге у банков. "Раньше залог регистрировался в ГИБДД, такую машину нельзя было снять с учета, потом эта процедура была упразднена. В результате может возникнуть ситуация, когда человек купил автомобиль, а тот оказался в залоге у кредитной организации", — сказал господин Черников, пишет znak.com.
В таких случаях, пояснил он, машина возвращается в собственность кредитной организации. "Частично эту проблему должен решить электронный ПТС, куда будет вноситься информация о том, что машина в залоге: новый собственник и инспектор будут иметь доступ к этим данным", — рассказал глава ГИБДД России.
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