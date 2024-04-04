В грязи не вязнет, в воде не тонет. Altapress.ru прокатился на самом дорогом китайском внедорожнике

Корреспондент altapress.ru прокатился за рулем самого дорогого внедорожника на китайском рынке Yangwang U8. Кажется, что его возможности безграничны: от полного разворота на месте до плавания в реке. Такую возможность нам предоставил известный алтайский бизнесмен Константин Денисенко.

Кто ты, воин? У гигантов автомобильного мира появился серьезный конкурент с Востока. Компания BYD Auto специально создала Yangwang в противовес мировым лидерам, например, Range Rover или Mercedes G-Class. Первая презентация автомобиля прошла зимой 2023 года на автосалоне в Шанхае. В Китае продажи стартовали 18 апреля, а в России внедорожник появился с лета прошлого года. Во время предзаказа такой автомобиль стоил 1,098 млн юаней (около 14,04 млн рублей). Сейчас же его цена начинается от 20 млн рублей.

Габаритный танк

Когда видишь Yangwang вживую, первое, что приходит в голову: «Танк!» Габариты автомобиля действительно впечатляют. Для сравнения, они превышают не менее большой Mercedes-Benz G-Class.

Длина Yangwang составляет 5319 мм, а G-Class - 4606 мм, ширина – 2050 мм против 1931 мм. Высота же почти одинаковая - 1930 мм против 1969 мм. Весит же такой гигант почти 3,5 тонны, а точнее 3460 кг. Еще бы 41 кг — и владельцу потребовались бы права категории С, как на грузовой автомобиль.

Yangwang стал первым китайским автомобилем с такими габаритами. Кузов отличается правильными геометрическими линиями. Переднюю часть украшают матричные фары с автоматическим регулированием интенсивности света и массивная решетка радиатора. На крыше расположен люк, кованые диски - 22-дюймовые.

Имеются и уже классические электрические подножки, электропривод всех дверей и дверные ручки, выдвигающиеся после открывания замка.

Yangwang U8 Дмитрий Лямзин Yangwang U8 Дмитрий Лямзин Yangwang U8 Дмитрий Лямзин Yangwang U8 Дмитрий Лямзин

Технологичная роскошь

Внутри автомобиль не менее роскошен. Салон полностью отделан дорогой кожей Nappa, а крыша — замшей. Цвет — оранжевый, его больше всего предпочитают автолюбители. Он яркий и на нем почти не заметны пыль и грязь. Дополнительно двери украшены вставками из красного дерева.

Yangwang оснащен 22 динамиками и пятью экранами. Два из них расположены на подголовниках передних сидений, а три удачно встроены в приборную панель. Такая разбивка на три сектора смотрится органичнее, нежели один большой дисплей, который можно встретить в большинстве китайских авто.

Yangwang U8 Дмитрий Лямзин Yangwang U8 Дмитрий Лямзин Yangwang U8 Дмитрий Лямзин

Сквозь воду и расстояния

Но не только внешний вид Yangwang натолкнул меня на сравнение с танком. Такой автомобиль может проехать почти по любому бездорожью и даже не тонет в воде.

Главная особенность авто — его инновационная технология Yi Si Fang, "четыре стороны". Каждое колесо оснащено собственным независимым электродвигателем. За счет этого автомобиль может регулировать крутящий момент колеса каждого по отдельности, что улучшает управляемость, тягу и безопасность. Благодаря этому, у внедорожника есть четыре уникальных режима:

Ледяной круг – контролируемое вращение на месте на скользкой поверхности;

Песчаный склон – преодоление крутых подъемов и спусков на песке;

Разворот на месте – поворот от 180 до 360 градусов в узких пространствах;

Боковое перемещение – передвижение боком, словно «крабиком».

Еще одна дополнительная функция — передвижение в воде до 30 минут. Yangwang может преодолевать глубину до 1 м. Но вот что произойдет с ним по истечению получаса — мы проверять не стали.

Испытание в деле

Первое, что мы почувствовали, оказавшись в дороге — скорость. Стоило нажать на педаль газа, как почти в тот же момент нас вжимает в кресла сидений. Разгон до «сотки» для такого автомобиля мелочь — всего 3 секунды, ведь под капотом у него почти 1,2 тыс. лошадиных сил.

На разбитых весенних городских улочках Yangwang продвигается более чем свободно. Однако тут же дает о себе знать жесткая подвеска. Каждая неровность не сильно, но ощутимо отдается в руль и передние сидения.

На поворотах включается автоматическая боковая поддержка — бортики сидений «надуваются», уберегая тело от наклонов. Улететь в сторону водителю или пассажиру даже при желании не получится.

Yangwang U8 Дмитрий Лямзин

Вне бездорожья автомобиль радует своей шумоизоляцией. Можно разговаривать шепотом и все равно слышать друг друга.

Что касается двигателя, то Yangwang прежде всего электромобиль. Встроенный аккумулятор обеспечивает запас хода на электротяге в 180 км. А двухлитровый ДВС работает в качестве генератора, обеспечивая автономность до 1 тыс. км.

Но есть нюанс. А именно — отсутствие соответствующих зарядных станций на улицах Барнаула. Поэтому большинству владельцев гибридных «китайцев» все равно приходится ездить на бензине.

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