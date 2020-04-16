Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 апреля 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
350

В какой день заправляются самые экономные автомобилисты

Карантин кардинально меняет образ жизни людей. Нам приходится жертвовать встречами с близкими людьми и отказываться от путешествий. Однако новые меры безопасности открывают и новые возможности.

ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

Чтобы поддержать своих клиентов, сеть АЗС под брендом «Лукойл» компании ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» в Алтайском крае запустили «Марафон выгоды».

С 10 по 30 апреля собирайте бонусы и прокачайте себя и свой автомобиль. Каждый день — новые акции!

Воскресенье и понедельник — счастливые дни для всех. Получите двойные бонусы на бонусную карту при заправке автомобиля (кроме ДТ Евро и ДТ ЭКТО).

Вторник, среда и четверг — счастливые дни для тех, кто выбирает 92-ой бензин. Спеццена за литр 92-го — 39,50 рублей.

Пятница и суббота — счастливые дни для любителей кофе. При покупке любого БИГ кофе в кафе или мини маркете на АЗС «Лукойл» вы получаете скидку на заправку 1.5 руб с литра (кроме ДТ Евро и ДТ ЭКТО).

Акция проходит на АЗС № 19,21,22,24,25,26,29,30,32,33,39,40,44,45,48. Адреса АЗС на официальном сайте: kds-ganp.ru

Собери все бонусы от «Лукойл»!

На АЗС компании ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» (АЗС под брендами «Лукойл» и «Салекс») в Республике Алтай в апреле каждому клиенту начисляются двойные бонусы (кроме ДТ Евро и ДТ ЭКТО)!

Акция действует на АЗС № 5,6,8,9,10,12,13,15,37,38. Адреса АЗС на официальном сайте: kds-ganp.ru

Напоминаем, что на АЗС «Лукойл» есть санузел, где всегда можно помыть руки, а также минимаркет, где вы можете приобрести продукты, в том числе натуральную продукцию Алтая, которая помогает поддержать иммунитет.

Следите за акциями АЗС «Лукойл» (ООО «ГАНП») в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость