В какой день заправляются самые экономные автомобилисты

Чтобы поддержать своих клиентов, сеть АЗС под брендом «Лукойл» компании ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» в Алтайском крае запустили «Марафон выгоды».
С 10 по 30 апреля собирайте бонусы и прокачайте себя и свой автомобиль. Каждый день — новые акции!
Воскресенье и понедельник — счастливые дни для всех. Получите двойные бонусы на бонусную карту при заправке автомобиля (кроме ДТ Евро и ДТ ЭКТО).
Вторник, среда и четверг — счастливые дни для тех, кто выбирает 92-ой бензин. Спеццена за литр 92-го — 39,50 рублей.
Пятница и суббота — счастливые дни для любителей кофе. При покупке любого БИГ кофе в кафе или мини маркете на АЗС «Лукойл» вы получаете скидку на заправку 1.5 руб с литра (кроме ДТ Евро и ДТ ЭКТО).
Акция проходит на АЗС № 19,21,22,24,25,26,29,30,32,33,39,40,44,45,48. Адреса АЗС на официальном сайте: kds-ganp.ru
Собери все бонусы от «Лукойл»!
На АЗС компании ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» (АЗС под брендами «Лукойл» и «Салекс») в Республике Алтай в апреле каждому клиенту начисляются двойные бонусы (кроме ДТ Евро и ДТ ЭКТО)!
Акция действует на АЗС № 5,6,8,9,10,12,13,15,37,38. Адреса АЗС на официальном сайте: kds-ganp.ru
Напоминаем, что на АЗС «Лукойл» есть санузел, где всегда можно помыть руки, а также минимаркет, где вы можете приобрести продукты, в том числе натуральную продукцию Алтая, которая помогает поддержать иммунитет.
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