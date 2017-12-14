В Камне-на-Оби открыли автомобильную переправу через Обь

В этом году маршрут ледовой переправы отличается от привычного—дорога от Камня до Островной начинается от спуска по ул. Комсомольской, а выезд с той стороны—по ул. Лермонтова.

Расположение трассы пришлось изменить из-за того, что вода у правого берега река замерзала неравномерно.

Толщина льда на участках реки, где обустроена ледовая переправа — от 25 до 32 см—это позволяет уверенно пропускать автотранспорт весом до 3 тонн. Именно такое ограничение существует сейчас. По мере нарастания льда ограничение по весу будет снижаться.

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