В Камне-на-Оби попытаются победить разруху на дорогах

В Камне-на-Оби, где сложилась катастрофическая ситуация с качеством дорог, в 2019 году потратят на их ремонт в разы больше денег, чем в прошлые годы. Кроме того, край заберет на свой баланс транзитную трассу, проходящую по городу. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко, который 22 апреля вместе с членами правительства посетил город.

Транзитную дорогу отдадут краю

До последнего времени в Камне-на-Оби направляли на ремонт дорог всего около 2 млн рублей ежегодно, сообщила и.о. главы Каменского района Евгения Гордиенко. Дорожное полотно на улицах находится в плачевном состоянии.

Одна из наиболее острых точек — 11 км транзитной дороги, по которой транспорт, в том числе и весь грузовой идет на Новосибирск непосредственно по городу. Власти Камня попросили край забрать трассу на баланс региона — содержать самостоятельно этот участок город не в состоянии.

Томенко, министр транспорта Александр Деменьтев и глава «Алтайавтодора» Василий Мотуз обсудили проблему на месте. Министр сообщил, что край готов взять на обслуживание этот участок трассы. Губернатор поинтересовался, где будут брать средства на ее содержание. Дементьев и Мотуз ответили, что возможности найдут, возможно, дорогу включат в программу, но какую именно — не уточнили.

По словам Дементьева, ремонт разбитой дороги обойдется ориентировочно в 300 млн рублей. Трассу будут делать участками в течение нескольких лет.

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

С учетом решения в ближайшее время мы скорректируем планы, чтобы этот участок был включен в график работ уже в 2019 году. Очень оперативно придется проработать документы, чтобы в зиму уже зайти в конкурсные процедуры.

Возродят Пушкина

Кроме того, пул чиновников осмотрел и одну из самых разбитых дорог города — улицу Пушкина. Она расположена в центре города. Александр Дементьев позже сообщил, что эту трассу, как и улицу Гагарина уже обследовали.

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

Дефектные ведомости по ним подготовлены. Завершаются геодезические работы, рассматриваются вопросы гидрологии и водоотведения с данных участков. По итогам будет составлена смета. Думаю, в течение 14−20 дней мы эти работы завершим.

Местные жители рассказывают, что проблема отвода воды — одна из ключевых. Из-за того, что ливневки засорены или оказались застроены новыми коммерческими объектами, вода стоит на дорогах и разрушает их еще сильнее.

Однако строительство новых отводов, по новому экологическому законодательству- мероприятие очень дорогое, поскольку требуется построить не просто ливневку, но и очистные сооружения — напрямую в реку сбрасывать воду нельзя.

А это совсем другой порядок цифр. По словам Дементьева, эти затраты могут составить около 16% от общего объема на ремонт дороги.

Всего в 2019 году на дороги Каменского района потратят 51,5 млн рублей, из них 42 млн — на содержание.