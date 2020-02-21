В Кемерове заметили Bentley Ultratank известного блогера Академика

Очевидцы засняли, как машину Академика перевозят на автовозе.
Как отмечает «Газета Кемерова», о создании микса автомобиля и танка, блогер рассказал своим подписчикам в мае 2019 года. С тех пор он испытывает свой Bentley Ultratank на разных площадках.
В январе — Хибины в Мурманской области. В феврале — фестиваль скорости «Байкальская миля», который стартует 27 февраля.
Как предполагают пользователи соцсетей, именно в сторону Байкала и везут автомобиль блогера.
Впрочем, об этом пишет и сам Академик: «Хибины, спасибо за отличную погоду и виды! На очереди Байкал».