В Кемерове заметили Bentley Ultratank известного блогера Академика

В паблике « Регион-42 Кемерово » опубликовали видео с автомобилем Bentley на гусеничном ходу, принадлежащем питерскому автоблогеру Константину Заруцкому, более известному как AcademeG.

Очевидцы засняли, как машину Академика перевозят на автовозе.

Как отмечает «Газета Кемерова», о создании микса автомобиля и танка, блогер рассказал своим подписчикам в мае 2019 года. С тех пор он испытывает свой Bentley Ultratank на разных площадках.

В январе — Хибины в Мурманской области. В феврале — фестиваль скорости «Байкальская миля», который стартует 27 февраля.

Как предполагают пользователи соцсетей, именно в сторону Байкала и везут автомобиль блогера.