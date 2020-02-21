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Автоновости

В Кемерове заметили Bentley Ultratank известного блогера Академика

В паблике «Регион-42 Кемерово» опубликовали видео с автомобилем Bentley на гусеничном ходу, принадлежащем питерскому автоблогеру Константину Заруцкому, более известному как AcademeG.

Bentley Ultratank блогера AcademeG.
Bentley Ultratank блогера AcademeG.
instagram.com/academeg.

Очевидцы засняли, как машину Академика перевозят на автовозе.

Как отмечает «Газета Кемерова», о создании микса автомобиля и танка, блогер рассказал своим подписчикам в мае 2019 года. С тех пор он испытывает свой Bentley Ultratank на разных площадках.

В январе — Хибины в Мурманской области. В феврале — фестиваль скорости «Байкальская миля», который стартует 27 февраля.

Как предполагают пользователи соцсетей, именно в сторону Байкала и везут автомобиль блогера.

Впрочем, об этом пишет и сам Академик: «Хибины, спасибо за отличную погоду и виды! На очереди Байкал».

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