В Кузбассе протестующие третий день перекрывают дорогу

Активисты не дают проехать БелАЗам через перекресток трассы Новокузнецк-Костенково с технологической дорогой к разрезу. Между протестующими и охраной разреза возникают конфликты, секьюрити пытаются убрать протестующих.

Местные жители избрали тактику дежурств: они выходят на трассу не всем скопом, а как бы заступают на смены по две-три пятерки, чтобы смениться. Кто-то может отстоять сутки, кто-то стоит по два-три часа.

За минувшие выходные ни одни БелАЗ не смог преодолеть заслон протесующих. 21 мая место протеста покинула полиция, предоставив протестующим и охранникам разбираться самим.

Из-за чего протестуют

Люди выступают против того, чтобы ради строительства разреза была закрыта дорога между Новокузнецком и окрестным селами, в частности, Костёнково. Первый раз на перекрытие дороги протестующие выходили еще в феврале, тогда полиция задержала нескольких активистов.

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