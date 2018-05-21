В Кузбассе протестующие третий день перекрывают дорогу

Под Новокузнецком перекрывают дорогу жители Кемеровской области. Протестующие люди с 19 мая не дают проехать тяжелой технике на разрез "Березовский", сообщает Тайга.info.
Активисты не дают проехать БелАЗам через перекресток трассы Новокузнецк-Костенково с технологической дорогой к разрезу. Между протестующими и охраной разреза возникают конфликты, секьюрити пытаются убрать протестующих.
Местные жители избрали тактику дежурств: они выходят на трассу не всем скопом, а как бы заступают на смены по две-три пятерки, чтобы смениться. Кто-то может отстоять сутки, кто-то стоит по два-три часа.
За минувшие выходные ни одни БелАЗ не смог преодолеть заслон протесующих. 21 мая место протеста покинула полиция, предоставив протестующим и охранникам разбираться самим.
Из-за чего протестуют
Люди выступают против того, чтобы ради строительства разреза была закрыта дорога между Новокузнецком и окрестным селами, в частности, Костёнково. Первый раз на перекрытие дороги протестующие выходили еще в феврале, тогда полиция задержала нескольких активистов.
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