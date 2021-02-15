В марте в России изменятся правила техосмотра автомобиля

Отметку об аннулировании будут вносить в единую систему техосмотра. Операторов техосмотра, которые выдадут карту без ТО, будут привлекать к административной ответственности по статье «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств».

«Диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, аннулируется органом государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств в порядке, установленном правительством РФ», — говорится в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств».