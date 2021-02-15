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Автоновости

В марте в России изменятся правила техосмотра автомобиля

С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей — с этой даты будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр, пишет ТАСС.

Автомобиль. Фара.
Автомобиль. Фара.
СС0

Отметку об аннулировании будут вносить в единую систему техосмотра. Операторов техосмотра, которые выдадут карту без ТО, будут привлекать к административной ответственности по статье «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств».

«Диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, аннулируется органом государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств в порядке, установленном правительством РФ», — говорится в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств».

Также с марта МВД вводит в эксплуатацию единую автоматизированную систему технического осмотра автомобилей. Там будут оформлять диагностические карты, вносить информацию о координатах места расположения автомобиля на момент ТО, дату и время техосмотра и обязательно прикреплять фотографии автомобиля «до» и «после».

Съемка авто будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.

Доступ к системе получат сотрудники федеральной и региональной Госавтоинспекции.

При желании водителя, он сможет получить диагностическую карту в бумажном варианте.

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