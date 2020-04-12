В мэрии Барнаула назвали улицы, которые перекроют для ночной дезинфекции

Дезинфекционные мероприятия пройдут на улицах Димитрова, Аванесова, Белинского, Попова, Гущина, Малахова, на Змеиногорском тракте и на территории нагорного медицинского кластера.
Работы начнутся в 23:00.
Где уже провели обработку
Как ранее сообщала пресс-служба мэрии Барнаула, работы по дезинфекции дорог и тротуаров в краевой столице стартовали 11 апреля. В них задействовано 12 единиц спецтехники «Автодорстроя».
Проведена дезинфекция проспектов Ленина, Строителей, Комсомольского, Социалистического, улиц Деповской, Молодёжной, Димитрова, Максима Горького, Мамонтова, Радищева, Большой Олонской, Мало-Тобольской, Льва Толстого, Брестской, Новоугольной, Профинтерна, Свердлова, 9 мая, Сизова, Советской, 1905 года, Цеховой, Пионеров, площадей Победы, Спартак, Спартак-2.
Всего дезинфицировано более 660 тыс. квадратных метров дорожного полотна.
Чем обрабатывают улицы
Состав, которым обрабатывают дороги и тротуары, готовят специалисты Барнаульского водоканала под контролем Центральной аналитической лаборатории предприятия и лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края.
Что надо делать жителям
Безопасность места проведения работ обеспечивается силами ГИБДД и районным отделами УВД по Барнаулу. В период обработки движение по дорогам будет ограничено.
Администрация Барнаула призывает жителей города ответственно отнестись к мерам предосторожности, проявить сознательность и не выходить из дома в период обработки улиц, по возможности убрать машины с проезжей части.