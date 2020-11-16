В мэрии Барнаула рассказали, где запретят парковаться из-за уборки снега

Парковаться нельзя будет на следующих участках:
- нечетная сторона ул. Молодежной в районе здания № 3, от здания № 108а по пр. Комсомольскому до пр. Сибирского,
- четная и нечетная стороны ул. Тимуровской, от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой,
- четная и нечетная стороны ул. Георгия Исакова, от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова,
- четная и нечетная стороны ул.40 лет Октября, от ул. Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов,
- четная малая проезжая часть ул. Малахова, от ул. Гридасова до проезда Северного Власихинского,
- четная малая проезжая часть Павловского тракта, от ул. Георгиева до ул. Попова,
- четная сторона ул. Островского, от ул. Антона Петрова до дома № 68е по ул. Островского,
- четная малая проезжая часть ул. Малахова, от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского,
- четная малая проезжая часть ул. Малахова, от ул. Взлетной до ул. Балтийской,
- четная малая проезжая часть Павловского тракта, от ул. Георгиева до ул. Попова,
- четная сторона ул. Островского, от ул. Антона Петрова до дома № 68е по ул. Островского,
- парковочная площадка в районе здания № 105 по ул. Короленко.
С 4 декабря появятся знаки, ограничивающие остановку и стоянку в ночное время на следующих участках:
- парковочный карман по нечетной стороне ул. Георгиева в районе здания № 13 (КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 9»),
- четная сторона ул. Петра Сухова в районе здания № 62 (СШОР по спортивной гимнастике им.С.Г.Хорохордина),
- четная сторона ул. 2-й Северо-Западной, от ул. Антона Петрова до парка «Арлекино».
Возможно введение ограничений и на дополнительных участках, если возникнут трудности с уборкой снега, уточнили в комитете.
Снегоуборка онлайн
На официальном сайте Барнаула есть ссылка на данные системы ГЛОНАСС МБУ «Автодорстрой». Перейдя по ней, каждый житель города может наблюдать за передвижением дорожной техники в режиме реального времени.