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26 апреля 9°C

В Барнауле срезали асфальт на дороге, которую еще не надо было ремонтировать

25 апреля в барнаульском поселке Южный на ул. Чайковского дорожные службы срезали асфальт. Пользователи соцсетей обрадовались ремонту, а общественник Игорь Янцен обратил внимание на то, что тендер на замену покрытия на этом участке дороги еще не разыгран.

Асфальт.
Асфальт.
Открытые источники в Интернете

По данным сайта госзакупок, аукцион для подрядчиков на право ремонтировать в том числе ул. Чайковского от Полевой до ул. Герцена состоится 29 апреля.

В минтрансе Алтайского края объяснили altapress.ru, что ремонт ул. Чайковского еще не начался. Асфальт срезала одна из краевых подрядных организаций, чтобы настроить фрезу. Для этой операции им потребовалось опробовать механизм в деле, и потому фрезу протестировали на участке, который точно будут ремонтировать в 2019 году.

Дорожники сняли асфальт на одной из полос дороги по ул. Чайковского.
Дорожники сняли асфальт на одной из полос дороги по ул. Чайковского.
Скриншот видео, опубликованного в группе «Барнаул22».

Улицу Чайковского обновят по проекту «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). По нему в дороги барнаульской агломерации (в нее входят краевая столица, Новоалтайск и региональные трассы в радиусе 50 км) в 2019 году вложат 1,4 млрд рублей. Из них 680 млн придет из федеральной казны. На эти деньги удастся привести в порядок примерно 100 км дорог.

Посмотреть все улицы, где в 2019 году будут менять асфальт, можно на нашей интерактивной карте.

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