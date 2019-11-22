В Минздраве уточнили, когда начнет действовать новый порядок медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей при получении прав вступит в силу с 1 июля 2020 года, следует из приказа Минздрава РФ. Приказ подписала глава ведомства Вероника Скворцова.

22 ноября должен был вступить в силу новый приказ Минздрава о порядке медицинского осмотра для водителей.

В ведомстве решили, что для получения прав гражданам нужно сдавать анализ мочи на наркотики и анализ крови для выявления хронического алкоголизма. Из-за возросшего количества процедур стоимость медицинских справок должна была вырасти в разы (в Томске — в 20 раз, в Ярославле — в 13 раз, в Красноярске и Воронеже — в 5 раз), пишет znak.com.

В российских городах из-за новых правил образовались километровые очереди за медсправками. Некоторые автомобилисты занимали очереди с часу ночи. Очевидцы рассказывают о случаях, когда люди устраивали драки при выяснении того, кто первый стоял на прием.

Медики заявили, что не справляются с наплывом посетителей.

Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей «с учетом обеспокоенности граждан».

Президент Владимир Путин вовсе назвал «чушью» новые правила.