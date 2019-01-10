В Москве затопило автомобильный тоннель на Волоколамском шоссе и Ленинградском проспекте

Тоннель проходит под каналом имени Москвы. В шлюзе подмыло грунт, он провалился и вода пошла в туннель. К счастью, машин во время прорыва воды в тоннеле не было.
Власти Москвы создали оперативный штаб по ликвидации последствий прорыва дамбы около тоннеля в Тушино, его возглавил заммэра Москвы Петр Бирюков. На месте ЧП работают все городские службы, сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, площадь провала составляет 50 кв. метров. По словам источника, также затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы.