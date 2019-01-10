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Автоновости
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В Москве затопило автомобильный тоннель на Волоколамском шоссе и Ленинградском проспекте

10 января в Москве затопило Тушинский тоннель на Ленинградском проспекте и Волоколамском шоссе, сообщает РИА Новости. Из-за ЧП в районе тоннеля образовалась многокилометровая пробка.

Тоннель проходит под каналом имени Москвы. В шлюзе подмыло грунт, он провалился и вода пошла в туннель. К счастью, машин во время прорыва воды в тоннеле не было.

Власти Москвы создали оперативный штаб по ликвидации последствий прорыва дамбы около тоннеля в Тушино, его возглавил заммэра Москвы Петр Бирюков. На месте ЧП работают все городские службы, сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, площадь провала составляет 50 кв. метров. По словам источника, также затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы.

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