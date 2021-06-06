В МВД придумали новый способ ловли нарушителей на дорогах

Министерство внутренних дел подготовило проект приказа о скрытом надзоре, сообщает РИА Новости.

Сотрудники ГИБДД, задействованные в скрытом надзоре, не обязаны быть в форме. Однако они не смогут останавливать автомобили и оформлять правонарушения.

Согласно проекту приказа, при скрытом надзоре полицейские на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы фиксируют нарушения правил, «в том числе фактов опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости, правил пользования телефоном».

Инспектор, заметивший нарушителя, должен передать информацию другим нарядам, которые при необходимости остановят нарушителя и составят протокол.

При этом инспекторы в форме, которые занимаются скрытым надзором на патрульном автомобиле без опознавательных знаков, получат право самостоятельно осуществлять предусмотренные законами административные действия.