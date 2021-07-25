В МВД рассказали, сколько людей пострадало в ДТП с электросамокатами

180 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности произошло за полгода в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188», — сказал собеседник агентства.

В МВД отметили, что статус средств индивидуальной мобильности все еще не определен, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс России. «Его актуальная редакция в адрес МВД России в установленном порядке не поступала», — добавили в пресс-центре.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников ранее сообщал, что законодательное регулирование электросамокатов важно. Особое внимание необходимо уделять скорости, поскольку очевидно, насколько они опасны в пешеходном потоке.

Также, по его словам, не стоит пренебрегать средствами защиты, особенно это касается детей. Им вообще можно разрешать управлять самокатами только с 7 лет, считает Черников.