В новых кварталах Барнаула построят шесть автодорог

В начале мая в кварталах 2032, 2033, 2035 и 2036 начнется строительство трех автомобильных дорог в рамках реализации Индивидуальной программы-социально экономического развития Алтайского края и Федерального проекта «Жилье», на что предусмотрено 359,2 млн. рублей.

Это строительство двух участков дорог: по ул.280-летия г. Барнаула (от ул. Солнечной Поляны до ул.65 лет Победы) и по ул. Христенко (от Павловского тракта до ул. Сергея Семенова). В рамках Федерального проекта «Жилье» приступят к строительству автомобильной дороги по ул.65 лет Победы (от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова).

В первую очередь будет выполнена трассировка объектов, устройство ливневой канализации и инженерных сетей. После строители проведут устройство всех слоев дорожной одежды, тротуаров и велодорожек, заасфальтирую проезжую часть, проведут озеленение и благоустройство территории, выполнят устройство освещения, говорится в сообщении пресс-центра мэрии Барнаула.

Также в рамках реализации Индивидуальной программы-социально экономического развития Алтайского края приступят к строительству автомобильной дороги по малому Павловскому тракту (от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского). На эти цели предусмотрено 42,6 млн. рублей.

В рамках Федерального проекта «Жилье» построят автомобильную дорогу по пр-кту Энергетиков (от ул. Власихинской до ул. Взлетной), стоимостью 199,1 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланировано строительство дороги по ул. Сиреневой (от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского). На эти работы предусмотрено 57,5 млн. рублей.

Работы по строительству автомобильных дорог планируют завершить до конца этого года.