В Новоалтайске почти на год закрыли мост через железнодорожные пути

Движение закрыто для всех видов транспорта, включая автобусы.
Завершить ремонт планируется до 20 декабря. Подрядчиком по итогам конкурса стало Барнаульское ДСУ № 4.
Работы уже начались, сообщается в Instagram дорожной организации.
«За время ремонтных работ приведем в нормативное состояние существующие конструкции путепровода. Проведем работы по устройству асфальтобетонного покрытия и освещения. Установим барьерное и перильное ограждения», — поделились в ДСУ.
Отметим, что из-за перекрытия моста изменилась схема движения автобусов по маршруту № 120 «г. Барнаул — садоводство «Сосняк», предупредили в краевом минтрансе.
Маршрут будет проходить следующим образом:
- из Барнаула по Новоалтайску: ул. Деповская, ул. Высоковольтная, ул. Анатолия, ул. Прудская, Р-256 «Чуйский тракт», ул. Советов, ул. Белоярская, далее по маршруту.
- из Зудилово по Новоалтайску: ул. Белоярская, ул. Советов, Р-256 «Чуйский тракт», ул. Прудская, ул. Анатолия, ул. Высоковольтная, ул. Деповская, далее по маршруту.