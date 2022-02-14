В Новоалтайске почти на год закрыли мост через железнодорожные пути

Движение закрыто для всех видов транспорта, включая автобусы.

Завершить ремонт планируется до 20 декабря. Подрядчиком по итогам конкурса стало Барнаульское ДСУ № 4.

Работы уже начались, сообщается в Instagram дорожной организации.

«За время ремонтных работ приведем в нормативное состояние существующие конструкции путепровода. Проведем работы по устройству асфальтобетонного покрытия и освещения. Установим барьерное и перильное ограждения», — поделились в ДСУ.