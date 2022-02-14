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Автоновости

В Новоалтайске почти на год закрыли мост через железнодорожные пути

С 14 февраля в Новоалтайске на ремонт закрыли мост через железнодорожные пути в сторону Белоярска.

Мост в Новоалтайске.
Мост в Новоалтайске.
instagram.com/dsu4_barnaul

Движение закрыто для всех видов транспорта, включая автобусы.

Завершить ремонт планируется до 20 декабря. Подрядчиком по итогам конкурса стало Барнаульское ДСУ № 4.

Работы уже начались, сообщается в Instagram дорожной организации.

«За время ремонтных работ приведем в нормативное состояние существующие конструкции путепровода. Проведем работы по устройству асфальтобетонного покрытия и освещения. Установим барьерное и перильное ограждения», — поделились в ДСУ.

Отметим, что из-за перекрытия моста изменилась схема движения автобусов по маршруту № 120 «г. Барнаул — садоводство «Сосняк», предупредили в краевом минтрансе.

Маршрут будет проходить следующим образом:

  • из Барнаула по Новоалтайску: ул. Деповская, ул. Высоковольтная, ул. Анатолия, ул. Прудская, Р-256 «Чуйский тракт», ул. Советов, ул. Белоярская, далее по маршруту.
  • из Зудилово по Новоалтайску: ул. Белоярская, ул. Советов, Р-256 «Чуйский тракт», ул. Прудская, ул. Анатолия, ул. Высоковольтная, ул. Деповская, далее по маршруту.
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