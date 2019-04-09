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Автоновости

В Новокузнецке отменили льготы в маршрутках из-за угроз и проклятий кондукторам

В Новокузнецке отменят льготу для пенсионеров на проезд в маршрутках. Перевозчик сообщил, что это вынужденная мера из-за оскорблений и угроз в сторону водителей и кондукторов, пишет sibdepo.ru.

Маршрутка.
Маршрутка.
Анна Зайкова

С 1 марта в частных автобусах нескольких маршрутов действовали льготы для пенсионеров по старости. Однако из-за этого у перевозчика возникла проблема. Все льготники (не только пенсионеры по старости) стали требовать скидку на проезд и ругаться с водителями и кондукторами.

«На наши маршруты стали садиться все льготники подряд, например, пенсионеры по потере кормильца. <…> Кондукторы и водители объясняют, что льгота действуют только при предъявлении пенсионного удостоверения по старости. На это люди зачастую реагируют неадекватно, начинают нецензурно оскорблять, сыпать проклятиями, угрозами», — сообщила директор компании «Автолайн» Евгения Корюкова.

По ее словам, поработав в таких условиях, кондукторы и водители стали писать заявления об увольнении. Чтобы сохранить сотрудников, компания вынуждена отменить льготу для пенсионеров.

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