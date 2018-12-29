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Автоновости
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В Новосибирске фура разбилась о бетонный столб, а внедорожник попал под трактор

В Новосибирске в ночь на 29 декабря грузовик MAN врезался в опору фонаря освещения, пишет АСТ-54. У машины сильно повреждена кабина.

Грузовик врезался в бетонный столб в Новосибирске. 29 декабря 2018 года.
Грузовик врезался в бетонный столб в Новосибирске. 29 декабря 2018 года.
vk.com/act54

В Центральном районе города фура ехала по улице Ипподромской со стороны улицы Военной в сторону площади Будагова. У машины заклинило тормоза, длинномер «сложился» по ходу и врезался в сугроб. Но снег не удержал тяжелый автомобиль, MAN врезался в бетонный столб.

К счастью, водитель грузовика не пострадал.

А чуть ранее На Красном проспекте в снегоуборщик врезался Mitsubishi Pajero.

В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
vk.com/act54
В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
vk.com/act54
В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
vk.com/act54
В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
vk.com/act54
В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
vk.com/act54
В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
vk.com/act54
В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
В Новосибирске внедорожник врезался в снегоуборщик. 29 декабря 2018 года.
vk.com/act54

Авария случилась напротив торгового центра «Роял Парк». На проезжей части был установлен знак дорожных работ. Водитель внедорожника решил объехать знак справа и врезался в снегоуборочную технику.

На место прибыли экипаж ДПС, карета скорой помощи и пожарный расчёт. Водитель внедорожника получил сотрясение мозга.

Напомним, что накануне в Новосибирске перевернулась машина пожарных, спешившая на вызов.

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