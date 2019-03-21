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Автоновости

В Новосибирске Lacetti превратилась в кабриолет после столкновения с фурой

Вечером 20 марта в Новосибирске в ДТП седан Chevrolet Lacetti превратился в груду металла. Как рассказывают очевидцы в сообществе АСТ-54, легковой автомобиль врезался в стоящую фуру, отчего у Lacetti буквально сорвало крышу.

В Новосибирске легковому автомобилю срезало крышу в ДТП со стоящим грузовиком. 20 марта 2019 года.
В Новосибирске легковому автомобилю срезало крышу в ДТП со стоящим грузовиком. 20 марта 2019 года.
vk.com/act54

Водитель чудом выжил, пишут свидетели.

Седан начало «мотать» на дороге еще перед столкновением. Водитель не справился с управлением, Chevrolet врезался в грузовик и уже со срезанной крыше сумел проехать некоторое расстояние.

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