В Новосибирске Lacetti превратилась в кабриолет после столкновения с фурой

Водитель чудом выжил, пишут свидетели.
Седан начало «мотать» на дороге еще перед столкновением. Водитель не справился с управлением, Chevrolet врезался в грузовик и уже со срезанной крыше сумел проехать некоторое расстояние.
Вечером 20 марта в Новосибирске в ДТП седан Chevrolet Lacetti превратился в груду металла. Как рассказывают очевидцы в сообществе АСТ-54, легковой автомобиль врезался в стоящую фуру, отчего у Lacetti буквально сорвало крышу.
Водитель чудом выжил, пишут свидетели.
Седан начало «мотать» на дороге еще перед столкновением. Водитель не справился с управлением, Chevrolet врезался в грузовик и уже со срезанной крыше сумел проехать некоторое расстояние.
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