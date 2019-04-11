В Новосибирске машина «Яндекс.Такси» врезалась в патрульный автомобиль ГИБДД

Авария произошла в третьем часу ночи на перекрестке улиц Ватутина и Блюхера. ОТ удара у патрульного автомобиля разворотило всю переднюю часть. О пострадавших не сообщается.
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В ночь на 11 апреля в Новосибирске столкнулись хэтчбек, брендированный знаками «Яндекс.Такси», и седан Lada Priora дорожно-патрульной службы. Об этом пишут очевидцы в сообществе АСТ-54.
Авария произошла в третьем часу ночи на перекрестке улиц Ватутина и Блюхера. ОТ удара у патрульного автомобиля разворотило всю переднюю часть. О пострадавших не сообщается.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter