В Новосибирске после ливня утонувшие на дороге автомобили вытаскивали пожарные машины

1 июля в Новосибирске прошел сильный ливень, из-за чего затопило некоторые улицы. Сильный потоп случился в Калининском районе, где на помощь утонувшему в гигантской дорожной луже минивэну Honda Odissey пришли спасатели на пожарной машине, сообщает АСТ-54.
В Новосибирске дождь затопил улицы. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске дождь затопил улицы. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске дождь затопил улицы. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске дождь затопил улицы. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске дождь затопил улицы. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске дождь затопил улицы. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/act54.
Напомним, что в Барнауле второй день также идут сильные дожди из-за чего затапливало дороги.
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