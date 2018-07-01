Автоновости

В Новосибирске после ливня утонувшие на дороге автомобили вытаскивали пожарные машины

Сегодня, 15:29.
Автоновости

1 июля в Новосибирске прошел сильный ливень, из-за чего затопило некоторые улицы. Сильный потоп случился в Калининском районе, где на помощь утонувшему в гигантской дорожной луже минивэну Honda Odissey  пришли спасатели на пожарной машине, сообщает АСТ-54.

Напомним, что в Барнауле второй день также идут сильные дожди из-за чего затапливало дороги.

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