В Новосибирске после ливня утонувшие на дороге автомобили вытаскивали пожарные машины

1 июля в Новосибирске прошел сильный ливень, из-за чего затопило некоторые улицы. Сильный потоп случился в Калининском районе, где на помощь утонувшему в гигантской дорожной луже минивэну Honda Odissey пришли спасатели на пожарной машине, сообщает АСТ-54.

В Новосибирске дождь затопил улицы. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске дождь затопил улицы. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске дождь затопил улицы. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске дождь затопил улицы. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске дождь затопил улицы. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске дождь затопил улицы. 1 июля 2018 года. Фото : vk.com/act54. Напомним, что в Барнауле второй день также идут сильные дожди из-за чего затапливало дороги. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.