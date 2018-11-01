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В Новосибирске врач скорой помощи руками сломал шлагбаум, мешавший реанимобилю

Новосибирский врач скорой помощи Валерий Гаврилюк сломал шлагбаум, перегородивший въезд во двор дома, в котором его ждал пациент. Теперь жильцы дома требуют с медика восстановить ущерб. Дело может дойти до суда, передают «Вести Новосибирск».

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Анна Зайкова

Врач знал, что его снимает камера видеонаблюдения, однако все равно принялся руками отламывать шлагбаум, чтобы проехать к больному, который вызвал карету скорой помощи. Медика больше волновало не чужое имущество, а здоровье пациента.

Валерий Гаврилюк,
врач ультразвуковой диагностики:

То ли мы отвозим в хирургию и продолжаем хирургическое лечение, то ли применяем консервативное лечение — здесь как раз стоял вопрос. Кровотечение было, нужно было решить вопрос.

В Новосибирске проезды во многие дворы закрыты шлагбаумами. И это нередко мешает медикам добраться до подъезда.

Ирина Большакова,
главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска:

Бывают случаи, когда, впустив нас на территорию, открыв шлагбаум, забывают выпустить «скорую». По 30−40 минут отзваниваемся для того, чтобы нам кто-то открыл этот шлагбаум.

Сколько требуют с доктора

Стоимость ремонта шлагбаума — 3500 рублей. В клинике, где работает доктор Гаврилюк, говорят, если по закону их обяжут заплатить за сломанное имущество, то они заплатят. Но сам врач считает, что для него было принципиально приехать к пациенту вовремя:

Буду ли ломать шлагбаум? Понадобится — буду! Жизнь человека всё равно бесценна! И в окно залезу, и дверь выломаю.

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