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Автоновости

В Новосибирске задавили мужчину, который крепил авто на буксир

8 мая вечером на дамбе Димитровского моста Новосибирска столкнулись несколько автомобилей. В результате погиб мужчина, который стоял между припаркованными иномарками и прицеплял буксировочный трос, сообщает местная служба эвакуации «АСТ-54» в ВК.

ДТП в Новосибирске.
ДТП в Новосибирске.
vk.com/act54

Подписчик паблика сообщает, что Daewoo Nexia и Honda Odyssey стояли на мосту, включив аварийный сигнал. В них врезался Toyota Land Cruiser Prado 150. «После столкновения с седаном внедорожник продолжил движение и врезался в другие машины, в том числе в почтовый фургон. Всего пострадало пять автомобилей.

«Погибший находился между автомобилями, когда в них врезался Прадик, и его задавило насмерть», — рассказал очевидец ДТП. Еще двое новосибирцев получили легкие ушибы, один — переломом голени.

Один из понятых написал, что рядом с водителем Land Cruiser Prado пахнет спиртом. Также в паблике добавляют, что мужчина живёт на улице Сибирской, где он и совершил первое ДТП: «Пьяный выехал из дома после разговора с женой, видимо, поссорились».

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