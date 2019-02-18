В Павловске после ДТП столб упал на Chevrolet и серьезно смял иномарку

ДТП произошло в 13:50 на улице Калинина. Водитель автомобиля Chevrolet Caprice не выбрал безопасную скорость и наехал на опору ЛЭП. На снимках с места аварии, которые разместили в группе «Барнаул 22» видно, что после ДТП столб упал на иномарку.
Автомобиль получил серьезные повреждения: смята передняя часть и крыша. Машина восстановлению не подлежит.
В результате аварии пострадал 44-летний водитель, ему оказали помощь на месте, не госпитализировали. В салоне Chevrolet также был 27-летний пассажир, он не пострадал. Известно, что водитель иномарки был пьян.