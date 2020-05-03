В пригороде Барнаула начали ремонтировать разбитые улицы

В Барнауле начали ремонт еще на трех участках дорог, два из которых по направлению в пригородные поселки. Работы ведутся по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, сотрудники ДСУ № 4 сняли асфальтное покрытие проезжей части и приступили к укладке выравнивающего слоя на трассе, ведущей к Научному городку. Работы ведутся на участке с нулевого 6 км.

В течение строительного сезона там установят бортовой камень, обустроят тротуары, укрепят обочины и отремонтируют автопавильоны.

Также началась подготовка к капитальному ремонту дороги на улице Молодежной в пригородном поселке Бельмесево. Там фрезеруют поврежденный слой асфальта на локальных участках трассы, устраивают основание дороги из щебня.

Ремонт дороги. Анна Зайкова , altapress.ru.

Общая площадь капитального ремонта составит 8,2 тыс. кв метров.

На участке дороги от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ «Флора» приступили к обновлению дорожного покрытия. Дорожники уже завершили ямочный ремонт и уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, а также провели работы по укладке верхнего слоя.

На следующей неделе они приступят к укреплению обочин щебеночно-песчаной смесью.