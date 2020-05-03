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Автоновости

В пригороде Барнаула начали ремонтировать разбитые улицы

В Барнауле начали ремонт еще на трех участках дорог, два из которых по направлению в пригородные поселки. Работы ведутся по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Активисты ОНФ оценили ремонт дорог в Барнауле.
Активисты ОНФ оценили ремонт дорог в Барнауле.
Фото: Михаил Хаустов

Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, сотрудники ДСУ № 4 сняли асфальтное покрытие проезжей части и приступили к укладке выравнивающего слоя на трассе, ведущей к Научному городку. Работы ведутся на участке с нулевого 6 км.

В течение строительного сезона там установят бортовой камень, обустроят тротуары, укрепят обочины и отремонтируют автопавильоны.

Также началась подготовка к капитальному ремонту дороги на улице Молодежной в пригородном поселке Бельмесево. Там фрезеруют поврежденный слой асфальта на локальных участках трассы, устраивают основание дороги из щебня.

Ремонт дороги.
Ремонт дороги.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Общая площадь капитального ремонта составит 8,2 тыс. кв метров.

На участке дороги от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ «Флора» приступили к обновлению дорожного покрытия. Дорожники уже завершили ямочный ремонт и уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, а также провели работы по укладке верхнего слоя.

На следующей неделе они приступят к укреплению обочин щебеночно-песчаной смесью.

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