В приграничном с Алтаем районе Казахстана перекрыто движение для некоторых категорий транспорта

Причина — сильный мороз. Температура воздуха в приграничной области Казахстана опустилась до отметки — 39 градусов, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В связи с этим движение для данных категорий транспорта перекрыто на респубиканских и областных трассах.

Спасатели просят водителей быть внимательными и рекомендуют не отправляться в дальние поездки.

Дальнобойщикам лучше временно поставить свои машины на прикол. Тем более, что, по данным МЧС, обстановка на дорогах будет осложняться. На смену морозам в ближайшие дни может прийти метель с сильным ветром и переметами.