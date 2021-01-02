Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

В приграничном с Алтаем районе Казахстана перекрыто движение для некоторых категорий транспорта

2 января власти Павлодарской области Республики Казахстан приняли решение ограничить движение для дизельных автомобилей и общественного транспорта.

МЧС на трассе, метель.
МЧС на трассе, метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Причина — сильный мороз. Температура воздуха в приграничной области Казахстана опустилась до отметки — 39 градусов, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В связи с этим движение для данных категорий транспорта перекрыто на респубиканских и областных трассах.

Спасатели просят водителей быть внимательными и рекомендуют не отправляться в дальние поездки.

Дальнобойщикам лучше временно поставить свои машины на прикол. Тем более, что, по данным МЧС, обстановка на дорогах будет осложняться. На смену морозам в ближайшие дни может прийти метель с сильным ветром и переметами.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость