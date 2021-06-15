В России больше не надо будет проходить техосмотр для получения полиса ОСАГО

Процедуру обязательного техосмотра для оформления полиса ОСАГО отменят в России — соответствующий закон приняла в окончательном чтении Госдума, передает ТАСС .

Согласно проекту закона, в стране больше не будет необходимости предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.

Отметим, что в настоящее время обязательное страхование автогражданской ответственности осуществляется только при условии проведения техосмотра.

Принятый закон вступит в силу 22 августа текущего года.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркивал, что отмена обязательного техосмотра для оформления полиса ОСАГО облегчит жизнь и страховым компаниям, и автовладельцам.