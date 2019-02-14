В России будет переизбыток бензина

Переизбытку будет способствовать и медленный рост внутреннего спроса на бензин. А из-за усиления конкуренции на экспортных рынках, производителям необходимо искать эффективные каналы сбыта, отметили эксперты издания.
По мнению специалистов, все же в текущем году не прогнозируется большой рост выпуска и экспорта бензина.
Сергей Агибалов,
старший аналитик Argus Consulting:
Мы ожидаем умеренный рост выпуска бензина в России, по мере того как компании будут находить рынки сбыта.
Во время модернизации НПЗ производство бензина продолжит расти, считают эксперты. Поэтому профицит может увеличиться, хотя есть риск, что мощности завода будут недозагружены, сообщает «Коммерсант».
Кроме того, увеличение объемов производства бензина в Казахстане вытеснило российской рынок в Центральной Азии. По мнению экспертов, конкуренция продолжится и в 2019 году.
В 2018 году розничные цены на бензин выросли на 9,4%, обогнав рост инфляции. Правительство потребовало от нефтепроизводителей заморозить цены на топливо до марта 2019 года.