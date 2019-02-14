В России будет переизбыток бензина

Из-за того, что открылись новые установки на нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко» и на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, России предрекли переизбыток бензина. Об этом пишут «Ведомости», чьи эксперты указали на то, что в стране на 2 млн тонн увеличились мощности по выпуску автомобильного топлива.