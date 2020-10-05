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Автоновости

В России фиксируют небывалый спрос на подержанные автомобили

В третьем квартале 2020 года небывало растут продажи автомобилей с пробегом: сразу на 40% относительно второго квартала 2020 года и на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет SpeedMe.

За рулем.
За рулем.
Михаил Хаустов

Эксперты связывают это с подорожанием новых машин из-за ослабления рубля относительно мировых валют, а также с отложенным спросом, сформированным связанными с коронавирусом ограничениями на работу дилерских центров.

При этом средняя стоимость приобретаемых в нашей стране легковушек с пробегом составила 300 тыс. рублей, что на 11% больше показателя годичной давности или на 13% больше, чем в апрелем-июнем нынешнего года.

Самыми востребованными почти во всех российских регионах стали модели «АвтоВАЗа». Исключением стали Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области: в этих регионах предпочитают автомобили марки Toyota.

В десятку самых востребованных моделей на вторичном рынке России в третьем квартале 2020 года вошли Lada Priora и ВАЗ 2114 Samara, а также Ford Focus, Lada Kalina и Grantа, Hyundai Solaris, Kia Rio, ВАЗ 2110, ВАЗ 2107 и Lada 4×4 (Нива).

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