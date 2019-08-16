В России хотят изменить правила техосмотра

Представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предлагают внести изменения в правила прохождения технического осмотра автомобилей в России, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

В НТИ «Автонет» считают необходимым на законодательном уровне закрепить обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить проверку работоспособности установленных на автомобилях устройств ЭРА-ГЛОНАСС, сообщают «Известия».

«Недостаточная компетенция, а зачастую и недобросовестность автодилеров приводит к тому, что покупатель получает машину с неработающим устройством вызова экстренных оперативных служб. Также не проводится проверка их работоспособности операторами технического осмотра», — рассказали в пресс-службе организации.

Отметим, что саму процедуру проверки уже разработал Сколковский институт науки и технологий.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые усиливают административную и уголовную ответственность за нарушения в системе технического осмотра.