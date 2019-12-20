В России хотят снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Нововведение будет вводиться постепенно в режиме пилотных зон, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога и уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 км/ч, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим. Нет, это не так. Есть правила дорожного движения, их надо соблюдать», — заявил изданию Акимов.