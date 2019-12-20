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21 декабря
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Автоновости

В России хотят снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В России снизят нештрафируемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч, сообщают РИА Новости.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

Нововведение будет вводиться постепенно в режиме пилотных зон, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога и уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 км/ч, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим. Нет, это не так. Есть правила дорожного движения, их надо соблюдать», — заявил изданию Акимов.

По подсчетам экспертов, такое ограничение поможет спасти более 1,8 тысяч человеческих жизней в год.

Вице-премьер рассчитывает, что все необходимые законодательные решения будут приняты в течение следующего года.

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