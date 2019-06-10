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Автоновости

В России хотят установить камеры в местах концентрации ДТП

В России хотят изменить принципы установки дорожных камер. Минтранс разработал методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений в местах концентрации ДТП, сообщают «Известия».

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Четкие правила установки камер хотят закрепить в федеральном законодательстве, рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Мы считаем, всё должно быть расписано: на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и другие условия, — пояснил депутат.

Поправки планируется внести в закон об организации дорожного движения. По словам Евгения Москвичева, участие в подготовке законопроекта также принимает думский комитет по госстроительству и законодательству. Его зампред Вячеслав Лысаков подтвердил «Известиям», что такая работа ведется.

По его словам, депутаты сосредоточатся на двух основных блоках поправок. Один будет касаться условий заключения концессионных соглашений на закупку и обслуживание дорожных комплексов видеофиксации нарушений ПДД, еще один — принципов их размещения.

Вячеслав Лысаков,
зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству:

В идеале к конкурсам должны допускаться только производители такого оборудования, которые впоследствии смогут обеспечить их корректную работу. Тогда это справедливо. Но когда тендер выигрывает компания, которая ничего не производит, а ищет субподрядчика — это жульничество и, очевидно, абсолютно коррупционная схема с участием местных чиновников.

Вячеслав Лысаков добавил, что система фотовидеофиксации нарушений, изначально создававшаяся для профилактики дорожных происшествий, превратилась в источник доходов для некоторых местных бюджетов и бизнесменов. Сейчас в ряжде регионов проверки по этому поводу проводит Генпрокуратура.

Концессии с частными структурами есть в Московской, Астраханской, Костромской областях и других регионах. В Республике Алтай, Рязанской области и Забайкальском крае в 2018 году бюджеты даже были вынуждены доплачивать концессионерам.

По состоянию на апрель 2019 года, в России насчитывалось более 12 тыс. стационарных и 3,8 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, по данным МВД. В 2018 году на основе данных камер было выписано 106 млн штрафов. Если учесть, что минимальный штраф — 500 рублей (превышение скорости на 20−40 км/ч), было выписано постановлений минимум на 53 млрд рублей.

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