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Автоновости

В России хотят ужесточить наказания за нарушение ПДД

МВД и Минтранс предложили ужесточить санкции за нарушения правил дорожного движения, пишет «Коммерсант». В частности, они предлагают ввести штраф за превышение скорости на 10−20 км/ч.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

В Минтрансе предлагают ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10−20 км/ч. В МВД указывают на то, что новая мера должна применяться только в населенных пунктах.

В ведомстве предложили ужесточить наказание для водителей, которые используют нечитаемые номера. Таких автомобилистов предлагается лишить возможности оперативно оплачивать штраф с 50%-ной скидкой.

Ранее в интервью РБК вице-премьера Максим Акимов назвал вопрос пересмотра действующих скоростных режимов дискуссионным. По его словам, в городе порог превышения в 20 км/ч несет угрозу гибели и пешеходов, и пассажиров. На магистралях особого смысла ограничивать скоростной режим показателем в 110 км/ч нет, потому что его «никто не соблюдает».

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