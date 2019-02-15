В России хотят ужесточить наказания за нарушение ПДД

В Минтрансе предлагают ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10−20 км/ч. В МВД указывают на то, что новая мера должна применяться только в населенных пунктах.
В ведомстве предложили ужесточить наказание для водителей, которые используют нечитаемые номера. Таких автомобилистов предлагается лишить возможности оперативно оплачивать штраф с 50%-ной скидкой.
Ранее в интервью РБК вице-премьера Максим Акимов назвал вопрос пересмотра действующих скоростных режимов дискуссионным. По его словам, в городе порог превышения в 20 км/ч несет угрозу гибели и пешеходов, и пассажиров. На магистралях особого смысла ограничивать скоростной режим показателем в 110 км/ч нет, потому что его «никто не соблюдает».