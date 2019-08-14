В России хотят запретить эксплуатацию автомобилей-«пенсионеров»

Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг, пишет «Ъ».

Зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина («Единая Россия») предложила Минпромторгу и Минтрансу проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации».

О каких автомобилях идет речь и какие санкции будут применяться, в письме не уточняется. Сегодня единственное законодательное ограничение касается автобусов, задействованных в детских перевозках: они должны быть младше десяти лет, эта норма вступает в силу в 2020 году, до этого срок несколько раз переносили.

По данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет.

Минпромторг еще в 2013 году предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7−15 годами. Ведомство даже подготовило поправки к закону «О безопасности дорожного движения» о поэтапном выводе из эксплуатации старых грузовиков старше 12−25 лет (в зависимости от класса), но до Госдумы законопроект не дошел.

«Вывод старой техники из оборота должен осуществляться в том числе за счет стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», — считают в Минтрансе. В Минпромторге напомнили, что Налоговый кодекс разрешает регионам устанавливать размер транспортного налога с учетом возраста транспортных средств.

Идея запрета автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации, сложно реализуема, считает исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. «Запрет можно установить только для коммерческого транспорта, но не для автомобилей, находящихся в частном пользовании», — считает он.