В России хотят запретить продавать подержанные автомобили "из рук в руки"

Сейчас оборот рынка автомобилей с пробегом оценивают в 3 трлн рублей. В Минпромторге отметили, что проект позволит вывести на рынок новые услуги.

"Вся инициатива этого проекта сводится к тому, чтобы вывести на рынок новые услуги. И автоаукционная деятельность в этом контексте получается принципиально новым продуктом, речь идет о вторичном рынке продажи автомобилей", — отметили в ведомстве.

Водители, которые планируют продать автомобиль, должны будут использовать электронную аукционную платформу. Однако окончательная схема проекта пока не выбрана, но определено ключевое направление.

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