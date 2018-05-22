"АвтоВАЗ" снимает с производства модели Priora, Kalina и Granta

Как сообщили изданию источники, на конвейере эти модели заменят автомобили рестайлинговых версий в X-стиле.

Выпускающуюся еще с 2007 году Lada Priora собирались, по данным СМИ, снять с производства ранее, но все-таки модель пережила свое 10-летие.

Кстати, агентство "Автостат" сообщало, что в Северо-Кавказском федеральном округе Lada Priora — самый популярный автомобиль, причём вторую и третью строку рейтинга занимают другие машины "АвтоВАЗа". Это же агентство подсчитало, что с 1 мая 2018 года цена всей модельной линейки данной марки выросла на 10–25 тысяч рублей.

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