Что удивило гендиректора "КАМАЗа" на барнаульском предприятии

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин (в центре) на АЗПИ. Фото из архива редакции. На АЗПИ. Фото из архива редакции. АЗПИ. Фото из архива редакции. На АЗПИ. Фото из архива редакции.

Стороны не стали раскрывать, как много грузовиков уже удалось оснастить новой алтайской топливной системой. Сергей Когогин лишь отметил, что партия была "небольшая", но "после сегодняшнего визита поставки точно будут больше".

Сергей Когогин,

генеральный директор "КАМАЗа":

— С моей точки зрения АЗПИ совершил почти невероятное. Выйти на такой уровень технических параметров, которые сегодня необходимы рынку — эта задача казалась почти нерешаемой для предприятия такого размера. Я не верил в это, понимая, что требуется огромный объем инвестиций. Но сейчас вижу, что они сделаны, и сделаны очень своевременно. Высочайший уровень производства, исследовательская база — все это стоит огромных денег. В нашем бизнесе инвестиции в развитие должны составлять не ниже 6% от оборота компании. Здесь, я думаю, они превышают 10% - при обороте в миллиард рублей. АЗПИ вступил в реальную конкуренцию с Bosch. Это лишний раз подтверждает, что для российских компаний нет ничего невозможного.

Напомним, в январе 2017 года АЗПИ стал первым алтайским заводом, который получил льготный кредит от Фонда развития промышленности РФ (ФРП) для воплощения в жизнь инновационного проекта.

Это позволило предприятию запустить в производство топливную аппаратуру типа Common Rail для двигателей стандарта Евро 5 и выше. Система Altay Common Rail System позволяет достигать высокой экономичности и экологичности двигателя.

По состоянию на начало 2017 года в России не было ни одного предприятия, которое бы производило подобные полнокомплектные топливные системы высокого давления. Порядка 98% отечественного рынка занимал Bosсh. Проект АЗПИ позволит снизить долю импорта на российском рынке до 50% (и, соответственно, увеличить долю отечественной продукции с 2 до 50%).

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