Путин поручил наладить производство машин проекта "Кортеж"

Чемезов рассказал, что ему поступает множество звонков от богатых людей, которые хотели бы приобрести подобные автомобили. Президент ответил, что надеется на то, что люди с любым достатком смогут позволить себе такие машины.

По мнению Путина, в линейке "Кортеж" получились удачными и микроавтобусы: их можно использовать для семей с детьми.

Президент положительно отозвался о лимузине, который опробовал на инаугурации. Сергей Чемезов рассказал, что в проекте "Кортеж" будут не только лимузин, седан и минивэн, но и мотоцикл.

Напомним, 7 мая на инаугурации главы государства впервые был использован новый российский лимузин проекта "Кортеж" Aurus Senat limousine.

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