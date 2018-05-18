Путин поручил наладить производство машин проекта "Кортеж"

Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым призвал наладть массовое производство джипов и седанов проекта "Кортеж", сообщает РИА Новости.
Чемезов рассказал, что ему поступает множество звонков от богатых людей, которые хотели бы приобрести подобные автомобили. Президент ответил, что надеется на то, что люди с любым достатком смогут позволить себе такие машины.
По мнению Путина, в линейке "Кортеж" получились удачными и микроавтобусы: их можно использовать для семей с детьми.
Президент положительно отозвался о лимузине, который опробовал на инаугурации. Сергей Чемезов рассказал, что в проекте "Кортеж" будут не только лимузин, седан и минивэн, но и мотоцикл.
Напомним, 7 мая на инаугурации главы государства впервые был использован новый российский лимузин проекта "Кортеж" Aurus Senat limousine.
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