В России изменится размер дорожных знаков

В России планируют установить уменьшенные и совмещенные дорожные знаки, пишет «Известия». Теперь минимально допустимый размер знаков понижен до 40×40 см, а в отдельных случаях и до 35×35 — это почти вдвое меньше прежнего стандарта.

Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года, начался в Москве и продолжился в Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. Сообщается, что в этих городах уменьшение знаков не вызвало массовых протестов водителей, многие даже не заметили разницы.

По данным пресс-службы ГИБДД, минимально допустимый размер квадратных знаков может снизиться до 35×35 сантиметров, а круглых — до 50 сантиметров диаметром.

Инициаторы эксперименты считают, что замена дорожных знаков на более миниатюрные делается для улучшения внешнего облика улиц. Также малые знаки можно будет вешать на дома, а по стоимости они будут на 40% дешевле предшественников.