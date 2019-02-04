В России изменится размер дорожных знаков

Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года, начался в Москве и продолжился в Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. Сообщается, что в этих городах уменьшение знаков не вызвало массовых протестов водителей, многие даже не заметили разницы.
По данным пресс-службы ГИБДД, минимально допустимый размер квадратных знаков может снизиться до 35×35 сантиметров, а круглых — до 50 сантиметров диаметром.
Инициаторы эксперименты считают, что замена дорожных знаков на более миниатюрные делается для улучшения внешнего облика улиц. Также малые знаки можно будет вешать на дома, а по стоимости они будут на 40% дешевле предшественников.