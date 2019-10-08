В России могут появиться умные «лежачие полицейские»

Умные «лежачие полицейские» с системой фото- или видеофиксации, самостоятельно определяющие — поднимать барьер или нет, могут появиться в России в 2021 году. Об этом ТАСС рассказал представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев. Стоимость проекта составляет около 8 млн рублей.

Проект проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ «Автонет». Если разработку одобрят, то пилотные регионы для ее внедрения озвучат уже в 2020 году.

По словам Федосеева, если проект пройдет опытные испытания, то первые умные «лежачие полицейские» появятся в 2021 году.

Эти искусственные дорожные неровности продлят работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения. Они будут способствовать снижению вредных выбросов за счет отсутствия необходимости разгоняться и тормозить, когда преодолевается искусственная неровность, отмечает издание.

Препятствующий барьер подключат к динамическому электроприводу, он может быть интегрирован в систему видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля. В зависимости от соблюдения скоростного режима барьер опускается или поднимается.

В «Автонете» отметили, что работа электропривода «лежачего полицейского» может основываться на получении телематических данных автомобиля: попадал ли водитель в ДТП, нарушал ли ПДД. Система может функционировать дистанционно для пропуска скорой помощи или других экстренных служб.