В России могут появиться зеленые автомобильные номера

«В России электрокары получат „зеленые“ номерные знаки. Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым», — сообщил Малкин.
Как пояснили в НТИ «Автонет», инициатива рабочей группы будет направлена для согласования в федеральные органы власти, в частности в Минтранс и МВД РФ.
Продажи электромобилей по всему миру ежегодно растут на 50−70%, однако в России тренд на «зеленый» транспорт пока еще только набирает обороты. Это связано с тем, что пока в стране мало зарядных станций, и высокая цена электромобилей не оправдывается их возможностями, считает Малкин.