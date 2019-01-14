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Автоновости
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В России могут появиться зеленые автомобильные номера

Электромобили в России могут получить номерные знаки зеленого цвета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Романа Малкина.

Электромобиль.
Электромобиль.
Анна Зайкова

«В России электрокары получат „зеленые“ номерные знаки. Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым», — сообщил Малкин.

Как пояснили в НТИ «Автонет», инициатива рабочей группы будет направлена для согласования в федеральные органы власти, в частности в Минтранс и МВД РФ.

Продажи электромобилей по всему миру ежегодно растут на 50−70%, однако в России тренд на «зеленый» транспорт пока еще только набирает обороты. Это связано с тем, что пока в стране мало зарядных станций, и высокая цена электромобилей не оправдывается их возможностями, считает Малкин.

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