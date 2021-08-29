В России могут запретить зарабатывать на попутчиках

Водители, которые используют сервисы карпулинга (вроде BlaBlaCar), возможно, не смогут зарабатывать на пассажирах. Новый законопроект от Минтранса ограничивает сумму компенсации за поездку, число поездок в сутки и устанавливает строгие требования к транспорту, сообщают Известия.

Карпулинг заключается в том, что водитель не должен получать прибыль, а только покрывать часть расходов, поэтому цена для пассажира — выгодна. Но правилом пренебрегают нелегальные перевозчики, которые обманом набирают попутчиков в автобусы (вместо легковых автомобилей, указанных в сервисе). При этом у автобуса может не быть техосмотра, а водитель, конечно, не проходит медицинский контроль. При ДТП «попутчик» не получит страховой выплаты, а у легальных переводчиков предусмотрена компенсация до 2 млн рублей.

В пояснительной записке сказано, что нововведения «помогут исключить возможность незаконной предпринимательской деятельности под видом совместных поездок».

Так ограничат размер компенсации водителю от попутчика. Ее станут рассчитывать из среднего расхода топлива и смазочных материалов, протяженности, тарифа платных трасс. Автомобилист не сможет получить больше, чем потратил.

Автомобиль. Собака. Поездка СС0

Количество поездок на один автомобиль ограничат: если длина маршрута не превышает 100 км — разрешены две поездки в сутки и не более 10 в течение недели и т.д.

Строгие требования предъявят и автомобилю — он может быть только легковой категории М1, прошедшим техосмотр, не зарегистрированным за рубежом, с полисом ОСАГО, стаж водителя должен быть не менее двух лет. Количество пассажиров не должно превышать количество мест.