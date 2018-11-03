В России могут зарыть сервис BlaBlaCar из-за коллективных исков легальных перевозчиков

Онлайн-сервису BlaBlaCar предъявили иск почти три десятка легальных автоперевозчиков Москвы и автовокзалы. Через суд они требуют, чтобы Роскомнадзор включить сетевой адрес BlaBlaCar в реестр запрещенных ресурсов России, пишет Афиша Daily .

Иск российскому представительству французского онлайн-сервиса BlaBlaCar — ООО «Комьюто рус» подан 1 ноября, сказано на сайте Таганского суда Москвы.

Сервис обвиняют в том, что он организует перевозки пассажиров, но при этом не владеет информацией о качестве сервиса и безопасности поездок. При этом формат оплаты «компенсация затрат на топливо» служит лишь прикрытием для перевозок за деньги.

Также истцы заявляют, что BlaBlaCar способствует нелегальным перевозчикам уходить от налогов и вредит их предпринимательской деятельности.

Они приводят пример: перевозчики «ГолдСтар-Авто» и «Автотрейд» публикуют в сервисе заявки на перевозки по маршруту Москва — Астрахань, полностью совпадающие с одним из рейсов «Транслайн» (основной истец). Однако за счет отсутствия расходов на обеспечение безопасности билеты на рейсы через BlaBlaCar стоят на 150 рублей дешевле.

Объединение автопассажирских перевозчиков разместило на своем сайте призыв присоединиться к иску.

Представители BlaBlaCar оказались прокомментировать ситуацию СМИ.